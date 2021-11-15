قفزة بحركة المسافرين في مطار دبي

تعامل مطار دبي الدولي مع 20.7 مليون مسافر في عشرة أشهر من العام، مر نصفهم عبر مركز العبور الرئيس في الخليج بين يوليو/ تموز، وأكتوبر/تشرين الأول معدلة صعودا توقعاتها المستقبلية، وفق ما كشفت شركة مطارات دبي، الاثنين.

وتتوقع الشركة المملوكة للدولة أن يستقبل المطار، مقر شركة طيران الإمارات، 28.7 مليون مسافر هذا العام، ارتفاعا من أحدث توقعاتها التي تتراوح بين 26 و27 مليونا.

وشهد المطار 6.7 مليون مسافر في الربع الثالث من العام في حين زادت أحجام الشحن في تسعة أشهر 25.3 في المئة إلى 1.7 مليون طن وسط ازدهار الشحن العالمي.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن ”الزيادة في حركة المسافرين كانت مشجعة رغم بعد المطار عن مستويات ما قبل جائحة كورونا“.

وتعامل المطار مع 25.9 مليون مسافر العام الماضي و 86.4 مليون في 2019 أي العام الذي سبق تفشي الجائحة.