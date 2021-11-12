تقرير: السياحة المغربية تستعجل الحكومة إلغاء حظر "المساكنة" في الفنادق

شهدت حركة السياحة في المغرب انخفاضا في عدد السياح الأجانب بنسبة 80% جراء تفشي فيروس كورونا، وزاد من وطأته الاقتصادية ما كان حزب العدالة والتنمية قد ئفرضه أثناء ولايته من حظر المساكنة في الفنادق، وفق قول صحيفة ”الإيكونوميست“ البريطانية.

وفي تقرير لها اليوم بعنوان“ لا يوجد شهادة زواج، لا يوجد مفتاح غرفة“، عرضت الصحيفة لارتدادات الحظر على المساكنة، أي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد، وهو الذي كانت الحكومة السابقة قد فرضته على الفنادق، ووعدت الحكومة الجديدة بمراجعته.

وقالت ”الإيكونوميست“ إن هذا الحظر خنق السوق المحلي للفنادق في المغرب، مشيرة إلى أن الأشخاص المحليين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.

وبموجب هذا القانون تشن الشرطة حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون، كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.

وتنقل الصحيفة عن مريم زنيبر، التي تدير منتجعا في جبال الريف، قولها: ”تردني العديد من المكالمات من أشخاص غير متزوجين يرغبون في الإقامة.. يمكنني إشغال فندقي بنسبة 100% إذا رفعوا القانون فقط“.

وكانت الآمال برفع القيود قد زادت بعد خسارة حزب العدالة والتنمية المتشدد في انتخابات سبتمبر الماضي، حيث فقد 90% من مقاعده في البرلمان.

ووصفت الصحيفة البريطانية رئيس الوزراء الجديد، عزيز أخنوش، بأنه أكثر ليبرالية، فقد وعدت حكومته بمراجعة قانون العقوبات بأكمله، بما في ذلك مسألة ”المساكنة“.

لكن الحزب لم يضم إلى ائتلافه، تحالف فيدرالية اليسار، الحزب الوحيد الذي دعا علانية إلى إلغاء المادة 490 والمتضمة مسألة المساكنة.

ونقلت الصحيفة عن وزير سابق قوله إن العقبة الكبيرة هي في وزارة الداخلية.

وكانت مواقع السفر قد اقترحت حلولا بديلة لحل الأزمة، أحدها اقترح ارتداء خاتم زواج، بينما اقترح آخر رفع أجرة الغرفة، واقترح ثالث حجز غرفتين فرديتين ثم التسلل بينهما مساء، وهو الاقتراح الذي جعلته الإيكونوميست عنوانا للتقرير في نسختها المطبوعة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب بإلغاء القانون تحت هاشتاغ ”أوقفوا 490“.

وكان نشطاء مغاربة قد أطلقوا حملة مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع فبراير الماضي، بعد قرار محكمة في مدينة تطوان، شمال المملكة، بسجن إحدى الفتيات شهرا واحدا؛ لإدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة حميمة.