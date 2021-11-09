المغرب يعلن إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية اليوم الثلاثاء، إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب، هو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب.

ويأتي إطلاق الخط الجوي بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسيفتتح هذا الخط ابتداء من 12 كانون الأول/ديسمبر بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.

وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط ”يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم“.

كما يهدف إلى ”تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل“.

جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وكذلك أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في آب/أغسطس.

واستأنف المغرب أواخر العام الماضي علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

ونقلت ”رويترز“ عن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو آنذاك ترحيبه بالاتفاق الذي وصفه بأنه ”ضوء عظيم آخر للسلام“.

وقال نتنياهو، إن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

وسبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية عام 1993، قبل أن يقطعها المغرب عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، أقلعت أول رحلة طيران سياحية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مدينة مراكش، وذلك ضمن رحلتين تسيرهما شركتا الطيران الإسرائيليتان العال ويسرائير.

وتضم إسرائيل قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.

وقالت رويترز في وقت سابق إن هذه الرحلات ستربط مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء في خطوة تهدف إلى جذب ”38 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12 ألف سائح إسرائيلي مع نهاية 2021“.