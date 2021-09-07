السعودية تستأنف السفر مع الإمارات

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، استئناف السفر مع 3 دول بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: ”تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهوريتي جنوب أفريقيا والأرجنتين“.

وسمح القرار كذلك بسفر السعوديين إلى الدول المشار إليها.

ولفت المسؤول إلى أن ”هذا القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول“.

وبين أن ”القرار استند على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم“، مؤكدا ”أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة“.

وأشار إلى أن ”جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم“.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في شهر تموز/ يوليو الماضي، منع السفر إلى عدد من الدول، دون الحصول على إذن مسبق في إطار إجراءات المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفق القرار ”فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الإشتراكية“.

كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الإشتراكية، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

كما قررت السلطات السعودية، إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

وجاء القرار في ظل انتشار تحورات جديدة للفيروس، لا سيما المتحور الهندي دلتا حيث أكدت وزارة الصحة السعودية، أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 – 18 عاما، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم من مضاعفات الفيروس.