الكويت تستأنف رحلات الطيران مع الهند غدا الثلاثاء

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الاثنين، إن البلاد ستستأنف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بدءا من يوم الثلاثاء.

وأُعلن قرار استئناف الرحلات أول مرة في الشهر الماضي، لكن دون تحديد إطار زمني لتنفيذه.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة حول العالم، في الأول من يوليو/ تموز الماضي، إثر تعليقها لأسباب صحية متعلقة بمكافحة ”كورونا“.

وشمل القرار كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا والبوسنة والهرسك وإيطاليا وهولندا والنمسا واليونان وقرغيزستان وسويسرا وألمانيا.

وتحدث المسؤول الكويتي عن بدء الخطوط الكويتية خطة الرحلات المباشرة إلى أمستردام ونيويورك، يومي 8 و11 سبتمبر/أيلول المقبل.