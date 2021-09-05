القاهرة تستقبل أولى الرحلات الجوية الكويتية بعد توقف لأكثر من عام بسبب كورونا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من مطار الكويت، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت رحلة الخطوط الجوية الكويتية على متن طائرة ”إيرباص A332″، مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الواحدة و48 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وعلى متنها 50 راكبا وسط تطبيق تام لكافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط التي أعلنت عنها السلطات الكويتية، فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة لتلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وجاءت الخطوة الجديدة، بعد 5 أيام من اللقاء الذي جمع وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بالسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ، حيث بحث الجانبان التعاون في القطاع الصحي، والتصدي لجائحة فيروس كورونا، والضوابط والاشتراطات الصحية ضد فيروس كورونا للمسافرين بين مصر والكويت، لتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، على حرص الحكومة المصرية على توفير الجرعات التنشيطية للمسافرين إلى مختلف الدول ومنها الكويت، موضحة أنّ الفئات ذات الأولوية للحصول على تلك الجرعات، هم المسافرون لأغراض العمل أو العلاج أو الدراسة بالخارج.

وأطلعت الوزيرة المصرية، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، الجانب الكويتي على الشهادات المعتمدة لمتلقي اللقاحات لأغراض السفر، والتي يتم استخراجها من خلال مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة والسكان فقط.

كما اتفقت الوزيرة مع السفير الكويتي بالقاهرة، على تبادل المعلومات فيما يخص الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر والكويت، وإدارة الدولتين في مواجهة الجائحة للاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول، ومنها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

وكانت سلطات الطيران المدني الكويتي، أعلنت موافقتها على استئناف الحركة الجوية بين البلدين اعتبارا من يوم 5 أيلول/سبتمبر 2021، والتي كان قد تم تعليقها منذ الأول من شهر آب/أغسطس في العام الماضي 2020، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، بسبب تفشى فيروس كورنا.