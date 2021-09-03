ضوء أخضر من طالبان لشركة طيران أفغانية لاستئناف رحلاتها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”أريانا للخطوط الجوية الأفغانية“ اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الداخلية، بعد حوالي ثلاثة أسابيع على سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال المسؤول في الشركة تميم أحمدي: ”تلقينا الضوء الأخضر من طالبان ومن سلطات الطيران، ونتوقع استئناف الرحلات اليوم“.

وهذه هي أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها، بعد تعليق الطيران خلال سيطرة طالبان على البلاد، باستثناء مطار كابول الدولي الذي بقي مفتوحا لعمليات الإجلاء، قبل أن تدخله الحركة في 31 آب/أغسطس الماضي، إثر مغادرة آخر جندي أمريكي أراضيه.

وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أنّ أنقرة ”تدرس“ مقترحات طالبان ودول أخرى للمساهمة في إعادة الحياة إلى مطار كابول.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، ”ثمة طلبات للتعاون معنا من طالبان، وبعض الدول من أجل فتح (المطار)، ونحن ندرسها جميعها“.

ولفت إلى أن طالبان أصرّت حتى الآن على توليها أمن المطار، ”بيد أنّ ذلك يجب توفيره في صورة تمنح الثقة للأسرة الدولية“.

وألمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركات خاصة دون المرور عبر القوات ”العسكرية أو الأمنية لدولة“ ما.

وقال إن ”ثمة شركات متخصصة في هذا المجال نعمل معها نحن وغيرنا من الدول“.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال أمس الخميس، إن بلاده تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في ”أقرب وقت ممكن“، بينما يجري وفد قطري فني محادثات في العاصمة الأفغانية حول هذه المسألة.

وأضاف الوزير القطري في مؤتمر صحفي في الدوحة مع نظيره البريطاني دومينيك راب: ”ما زلنا في إطار التقييم. لا يوجد مؤشر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد، ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن“.

وتابع: ”نحن نتعامل معهم وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم أي مساعدة فنية في هذه المرحلة. ونأمل في الأيام القليلة القادمة أن نسمع بعض الأخبار الجيدة“.

وحطّت يوم الأربعاء الماضي، طائرة قطرية تحمل فريقا فنيا في كابول؛ لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية.

وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابول منذ انسحاب القوات الأمريكية، الإثنين الماضي.