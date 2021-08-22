رجل أعمال يثير جدلًا في الكويت بعد حديثه عن "السياحة والكحول"

أثار رجل الأعمال الكويتي طارق السلطان، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب حديثه عن أزمة السياحة في الكويت التي يتجه عدد كبير من مواطنيها إلى دول أخرى، من بينها دول خليجية مجاورة، لقضاء العطلة الصيفية.

وقال السلطان، وهو عضو مجلس أمناء ”جهاز تطوير مدينة الحرير، وجزيرة بوبيان“ في حديث لصحيفة ”الجريدة“ المحلية، إن الكويت ”غير جاذبة للسياحة عن طريق الجزر أو مدينة الحرير تحديدًا، بسبب القيود على الحريات الشخصية، وذلك يشمل موضوع الكحول“.

واعتبر أنه ”لجذب السياح إلى جزر الكويت يجب تحريرها“.

وأشار السلطان، الحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير بإدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن ”السائح يختار مثل دبي، وسنغافورة، وألمانيا، لعدم وجود قيود كثيرة على الحريات الشخصية“، متسائلًا: ”لماذا يأتي السائح إلى الكويت وكل شيء ممنوع؟“.

و“مدينة الحرير“، هي مركز اقتصادي شمال الكويت، وتبلغ تكلفتها أكثر من 82 مليار دولار، وتقع على مساحة 250 كلم مربع، والهدف من هذا المشروع ”تنويع اقتصاد البلاد، وتقليص اعتماده على النفط، إضافة إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي“.

واستنكر عدد من النشطاء في الكويت، حديث السلطان ووجهة نظره، ومطالبته بالسماح بالكحول لجذب السياح إلى البلد الخليجي الذي يمنع شرب الخمور، أو التجارة بها أو بيعها.

وانتقد الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي حديث رجل الأعمال، والحل الذي طرحه، قائلًا: ”سياحة الخمور ما نبيها، هناك سياحة عائلية، وسياحة علاجية، واسترخاء، وغيرها من أنواع السياحة، والمشفوحون على الخمر إللي ما يقدرون يستحملون الامتناع عنه ليومين ما نبيهم“.

من جانبه، اعتبر الدكتور بدر الداهوم، أستاذ الفقه وأصوله، أن ما طرحه رجل الأعمال ”فضلًا عن كونه محرمًا شرعًا، ومخالفًا للقانون، فهو يدل على سطحية تفكيره، والمجاهرة بانتهاك المحرمات، ومخالفة القانون“، بحسب قوله.

في حين رأى الكاتب فالح بن حجري، أن ”الخمر في حال جعلناه عنصرًا جاذبًا للسياح سيجرنا إلى أمور أخرى لا تناسب مجتمعنا، وسرعان ما ستتحول السياحة إلى صياعة، ومفهوم السياحة أكبر بكثير من موضوع الكحول“.



ورغم الانتقادات اللاذعة التي طالت رجل الأعمال، فقد لاقت وجهة نظره ترحيبًا من آخرين انتقدوا ”القيود المفروضة على الحريات الشخصية“ في البلاد، ومنهم الدكتور سليمان الخضاري، رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب في جامعة الكويت، الذي سبق أن أثار الجدل بمطالبته ”بعدم تجريم تعاطي نبتتي الحشيش، والماريغوانا“.



وقال الخضاري: ”سعيد جدًا بارتفاع مستوى النقد والنقاش الذي أثرته منذ بداية العام فيما يتعلق بالحريات الشخصية في الكويت، ومطالبتي بتقنين استخدام الكحول، والماريجوانا، للتصدي لتجارة السوق السوداء، وغسيل الأموال، وإبعاد الشباب عن المخدرات القذرة، وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة في الكويت“.