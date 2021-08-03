شواطئ سيناء تستقبل 70 ألف سائح إسرائيلي خلال شهرين

أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عن زيارة أكثر من 70 ألف سائح من تل أبيب سواحل سيناء المصرية، خلال الشهرين الماضيين.

وكتبت السفارة الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة ”تويتر“ ”‏استقطبت سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عددًا قياسيًا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة“.

وسبق وأعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أن دورية مصرية أنقذت 3 بحارة إسرائيليين بعد إطلاقهم نداء استغاثة للمساعدة، عقب نفاد الوقود منهم داخل يخت أقلع من ميناء إيلات عبر البحر الأحمر، ومنه إلى البحر المتوسط متوجهًا إلى تركيا عبر قناة السويس.

وقالت السفارة الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“ ”يُقال الصديق وقت الضيق.. عندما أبحر فريق مكون من ثلاثة بحارة إسرائيليين على متن يخت من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط متجهين إلى تركيا عبر قناة السويس، نفد الوقود وهم داخل الحدود المصرية، فأطلقوا استغاثة للمساعدة استجابت لها دورية مصرية عن طيب خاطر“.

استقطبت سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عددًا قياسيًا يتجاوز ال70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة. 🏖#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/iSEEnCJt4E — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) August 3, 2021

وأضافت ”سمعنا جميعًا عن كرم مصر وجدعنة المصريين، وهذه المرة لمسناها بأنفسنا، إذ استجاب الطاقم فورا للاستغاثة وبكل رحابة صدر“.

وتابعت ”طلب البحارة الإسرائيليون التعبير عن مدى امتنانهم للكرم والشهامة المصرية التي ذاع صيتها. وهذا موقف إنساني نبيل يجمعنا في السلام والتعايش وحسن الجوار“.

وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر، قد قدمت التهنئة قبل أيام قليلة لمصر وشعبها بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، التي حلت ذكراها يوم الجمعة الماضية، متمنية لمصر مزيدًا من التقدم والنمو والسلام.

وجاء في بيان للسفارة الإسرائيلية بمصر، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أن ”سفارة دولة إسرائيل في مصر تتقدم بأحر التبريكات لجمهورية مصر العربية وشعبها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو.. ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنمو والسلام“.

ونفت السفارة الإسرائيلية في مصر، في وقت سابق، ما تردد مؤخرًا في وسائل الإعلام المصرية حول ضلوع تل أبيب بأي شكل في أزمة سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا.

وأكدت السفارة، في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر بهذا الخصوص، أن ”ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع أزمة سد النهضة، عار من الصحة، ولا أساس له“.