السعودية تعلن استئناف استقبال السياح

أعلنت المملكة العربية السعودية، ليل الخميس، أنها ستستأنف استقبال السياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وقالت وزارة السياحة السعودية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): ”يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة“.

وأوضح البيان أن ”المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون“.

وأضاف أنه ”يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، وكذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق توكلنا، وإبرازه لدخول الأماكن العامة“.

وتابع البيان أنه ”يمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني روح السعودية visitsaudi.com“.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: ”نرحب مجددا بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا“.

وأضاف الخطيب: ”ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي“.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2019، في قرار وُصف بـ“التاريخي“، وحققت حينها المملكة- بحسب وكالة واس- أرقاما لافتة، حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.