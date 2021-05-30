إسرائيل تناقش مع مصر عودة الرحلات الجوية المباشرة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، التعاون الاقتصادي والتجاري وعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قائلا: ”أنهي الآن زيارة رسمية مهمة إلى القاهرة كضيف الوزير سامح شكري. وقد تداولنا توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقبلية، وتجديد الرحلات الجوية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أشكنازي أن: ”مصر هي حليفة إقليمية مهمة ملتزمة بضمان الاستقرار الأمني الإقليمي، والحفاظ على دائرة دول السلام وتوسيعها“.

وأضاف: ”على جميعنا أن نعمل سويا لإيقاف العوامل المتطرفة التي تسعى للمس بالاستقرار في المنطقة، ولإعادة الأسرى والمفقودين إلى بيوتهم“.

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على جميعنا أن نعمل سويا لإيقاف العوامل المتطرفة التي تسعى للمس بالاستقرار في المنطقة ، ولإعادة الأسرى والمفقودين إلى بيوتهم. — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

ووصل وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي اليوم الأحد، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة استغرقت عدة ساعات.

وتعتبر زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى مصر هي الأولى منذُ 13 عامًا، ويُعد هبوط طائرة ”العال“ الإسرائيلية في مطار القاهرة، الأول منذُ توقف رحلات العال إلى مصر عام 2012.