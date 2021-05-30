اقتصاد

إسرائيل تناقش مع مصر عودة الرحلات الجوية المباشرة
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 17:15 GMT

إسرائيل تناقش مع مصر عودة الرحلات الجوية المباشرة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، التعاون الاقتصادي والتجاري وعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وكتب في

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المصدر: جهاد جمال – إرم نيوز

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، التعاون الاقتصادي والتجاري وعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قائلا: ”أنهي الآن زيارة رسمية مهمة إلى القاهرة كضيف الوزير سامح شكري. وقد تداولنا توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقبلية، وتجديد الرحلات الجوية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أشكنازي أن: ”مصر هي حليفة إقليمية مهمة ملتزمة بضمان الاستقرار الأمني الإقليمي، والحفاظ على دائرة دول السلام وتوسيعها“.

وأضاف: ”على جميعنا أن نعمل سويا لإيقاف العوامل المتطرفة التي تسعى للمس بالاستقرار في المنطقة، ولإعادة الأسرى والمفقودين إلى بيوتهم“.

ووصل وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي اليوم الأحد، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة استغرقت عدة ساعات.

وتعتبر زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى مصر هي الأولى منذُ 13 عامًا، ويُعد هبوط طائرة ”العال“ الإسرائيلية في مطار القاهرة، الأول منذُ توقف رحلات العال إلى مصر عام 2012.

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