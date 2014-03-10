ما هي شبه جزيرة القرم وما أهميتها؟

كييف - أصبحت شبه جزيرة القرم في أوكرانيا مركز أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وفيما يلي أهم الحقائق عنها.

التاريخ

في أواخر القرن الثامن عشر ضمت الإمبراطورة كاثرين شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا إلى الإمبراطورية الروسية مع بقية أراضي أوكرانيا. وسرعان ما تأسست القاعدة البحرية الروسية في البحر الأسود في سيفاستوبول في أعقاب ذلك.

وسقط أكثر من نصف مليون قتيل في حرب القرم بين عامي 1853 و1856 بين روسيا والإمبراطورية العثمانية التي كانت تحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا. وأعادت هذه الحرب تشكيل أوروبا ومهدت الطريق للحرب العالمية الأولى.

وفي عام 1921 أصبحت شبه الجزيرة جزءا من الاتحاد السوفيتي وكان أغلب سكانها في ذلك الوقت من التتار المسلمين. وقام الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين في نهاية الحرب العالمية الثانية بترحيل التتار بأعداد كبيرة بدعوى تعاونهم مع النازي.

وأصبحت القرم جزءا من روسيا داخل الاتحاد السوفيتي حتى عام 1954 عندما تنازل عنها نيكيتا خروشوف الأوكراني خليفة ستالين لأوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حدثت بعض المشاحنات السياسية بين موسكو وكييف حول وضع القرم.

الأهمية العسكرية

تمنح قاعدة البحر الأسود في سيفاستوبول موسكو منفذا على البحر المتوسط كما أن المنطقة قاعدة للأسطول الأوكراني الذي تألف من بعض وحدات الأسطول السوفيتي مثل أسطول روسيا.

وتستأجر روسيا القاعدة في سيفاستوبول من أوكرانيا وتم عام 2010 إبرام اتفاق جديد يهدف لاستمرار الوضع الحالي حتى عام 2042 وذلك مقابل تخفيضات في إمدادات الغاز الروسية.

وفرضت الحكومة الأوكرانية قيودا في إطار الاتفاق ومنذ ذلك الحين عززت روسيا ميناء نوفوروسيسك المطل أيضا على البحر الأسود ليستوعب سفنا حربية.

الجغرافيا

تتصل شبه الجزيرة الجبلية ببقية أوكرانيا عن طريق شريط ضيق من الأرض في شمال القرم. وإلى الشرق يفصلها عن روسيا مضيق كيرش. وتنوي روسيا بناء جسر عبر المضيق.

وتبلغ مساحة القرم 27 ألف كيلومتر مربع وتقل قليلا عن مساحة بلجيكا. والقرم هي المنطقة الوحيدة في أوكرانيا التي تتمتع رسميا بالحكم الذاتي وعاصمتها سيمفروبول. ولسيفاستوبول وضع خاص في أوكرانيا.

السكان

حوالي 2 مليون نسمة. وقد أظهر إحصاء سكاني عام 2001 أن نحو 58 في المئة من السكان من أصول روسية و24 في المئة من أصل أوكراني و12 في المئة من التتار الذين يؤيدون الحكومة الجديدة المؤيدة للغرب في كييف.

الاقتصاد

يجعل المناخ المعتدل في القرم من شبه الجزيرة مقصدا سياحيا محببا للاوكرانيين والروس وخاصة يالتا حيث التقى السوفيت والأمريكيون والبريطانيون بوصفهم المنتصرين في الحرب العالمية الثانية في 1945 لبحث مستقبل أوروبا.

وتساهم شبه الجزيرة بنسبة ثلاثة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا وتمثل الخدمات 60 في المئة من ناتجها المحلي. وأراضيها الزراعية خصبة وأهم المحاصيل التي تزرع فيها القمح والذرة ودوار الشمس. وتحصل على احتياجاتها الإضافية من المياه عن طريق قناة متفرعة من نهر دنيبر الأوكراني.

وتوجد مصانع للكيماويات كما يستخرج خام الحديد من كيرش. ولأوكرانيا مرفآن لتصدير الحبوب في القرم في كيرش وسيفاستوبول. وتقول مؤسسة أوكرآجروكونسلت إن المرفأين صدرا 1.6 مليون طن من الحبوب هذا الموسم أي 6.6 في المئة من اجمالي صادرات أوكرانيا.