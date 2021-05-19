السعودية تطلب من شركات الطيران تسجيل بيانات تطعيم المسافرين

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأربعاء، إنها أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.

وأضافت الهيئة أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.

واعتبارا من يوم غد الـ20 من أيار/ مايو، لن يُطلب من الأجانب القادمين من بلدان مؤهلة حصلوا على كل جرعات التطعيم ضد كوفيد-19، أو تعافوا منه أخيرا، قضاء فترة حجر صحي في الفنادق الحكومية المحددة.

ينطبق هذا على المقيمين والمسافرين من الحكومة ورجال الأعمال أو من يزورون أصدقاءهم وأسرهم، لكنه لا ينطبق على السياح الأجانب، بحسب هيئة السياحة السعودية.

وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة لرويترز يوم الاثنين: ”إن المملكة ستعيد قريبا فتح أبوابها للسياح الأجانب دون أن يحدد الموعد الدقيق هذا العام“.

وحررت السعودية صناعة السياحة في 2019؛ ما سهل على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات سياحية للمملكة.

وتستهدف المملكة الوصول إلى رقم 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030 ارتفاعا من نحو 40 مليونا قبل عام من الوباء، بحيث تشكل السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3% في 2019.