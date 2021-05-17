ليبيا.. مطار معيتيقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية التونسية (فيديو)

استقبل مطار معيتيقة الليبي أولى رحلات الخطوط الجوية التونسية بعد توقف استمر سبعة أعوام.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مدير مطار معيتيقة الليبي لطفي الطبيب، تأكيده أن استئناف تونس رحلاتها الجوية إلى بلاده، رسالة جيدة تثبت استتباب الأمن في بلاده.

https://www.facebook.com/MitigaAirport/videos/310826217235139/?app=fbl

و ذكرت إدارة مطار معيتيقة الليبي، في بيان أن شركة الخطوط التونسية، ستنظم رحلة واحدة يوميا، من مطار تونس قرطاج إلى ليبيا، و ثلاث رحلات أسبوعية بين تونس و مطار بنينا في بنغازي.

وكان من المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا، يوم 27 إبريل/ نيسان الماضي، غير أن تأخر انتهاء ترتيبات عودة عمل الخطوط الجوية بين البلدين، كان وراء التأجيل.

وجرى حديث في ديسمبر/ كانون الأول من 2020، بخصوص تسيير رحلات جوية يومية بين البلدين، غير أن تأخير توقيع عقود التأمين المتصلة بتلك الرحلات، أجّل عودة رحلات الخطوط التونسية، إلى المطارات الليبية.

وتفيد تقارير محلية، بأن البلدين يخططان لرفع عدد الرحلات بينهما بشكل تصاعدي، في الفترة المقبلة، وذلك بعد توقفها في منتصف يوليو/ تموز من عام 2014، لأسباب أمنية.

وتؤكد وزارة النقل واللوجستيك التونسية، أن خط الطيران الرابط بين تونس، وجارتها الشرقية ليبيا، يُعد أكثر الخطوط الربحية للناقلة الجوية التونسية، إذْ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاطها، وكانت الخطوط التونسية تسيّر سبع رحلات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة، وبنغازي، ومصراتة، وسبها.