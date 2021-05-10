سياحة وسفر

الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 15:16 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 15:25 GMT

الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا

علقت الكويت الرحلات الجوية من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا، وقررت منع القادمين من هذه الدول من دخول البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار

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المصدر: رويترز

علقت الكويت الرحلات الجوية من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا، وقررت منع القادمين من هذه الدول من دخول البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ولم يشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ رحلات الشحن الجوي.

وقال البيان: إنه يتعين على القادمين من هذه الدول البقاء في دولة أخرى لمدة 14 يوما على الأقل من أجل دخول الكويت.

وكانت الكويت قالت الأسبوع الماضي، إنها ستمنع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 من السفر اعتبارا من 22 مايو أيار.

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