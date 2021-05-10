الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر وتلغي استثناءات الدوام في الجهات الاتحادية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، اعتبارا من الـ12 من شهر أيار/مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، عن الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في البلاد، إعلان التعليق، الذي شمل كذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

ويشمل تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات.

وسيسمح، وفقا للوكالة، بنقل الفئات المستثناة من الدول الأربع إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل مواطني الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات مع تلك الدول، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية.

وتلزم الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص ”PCR“ في المطار وفي اليومين الـ4 و الـ8 من دخول الدولة، وخفض مدة فحص ”PCR“ من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران أنه يشترط على المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما، ليسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات وهذه الدول.

ودعت جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

إلغاء الاستثناءات

من جهة أخرى، ألغت الإمارات جميع الاستثناءات السابقة الممنوحة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من العودة لمقار العمل، في ظل الجائحة.

ويبدأ سريان القرار اعتبارا من يوم الـ16 من مايو 2021، بحسب تعميم جديد صادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

واستثنى التعميم، الذي نقلته الوكالة الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بعد، إذ يستمر الاستثناء لهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكد التعميم ”وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص كورونا كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة، فيما يكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية“.

ودعا التعميم ”جميع الجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين“.