الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

مددت الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمون منها.

واستثنى القرار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشمل التعليق كذلك، دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.

وأشار القرار إلى أنه ”سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية“.

واشترط القرار أن ”يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code“.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإمارتية أنه ”يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين“.