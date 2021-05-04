سلطنة عمان تمدد تعليق الدخول للقادمين من 14 دولة وتضيف مصر والفلبين للقائمة

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من 14 دولة هي: السودان، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، والقادم من أيّ دولة أخرى إن كان مر بأيّ من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

كما قررت اللجنة إضافة القادمين من مصر والفلبين والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة الـ 7 من مايو / أيار 2021 حتى إشعارٍ آخر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وبحسب الوكالة، يستثنى من القرار المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، إذ سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.