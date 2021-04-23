مصر وروسيا تتفقان على استئناف حركة الطيران بين البلدين بشكل كامل

قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين، خلال مكالمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وجاء في البيان: ”تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ“.

السيد الرئيس والرئيس الروسي يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ…. Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Friday, April 23, 2021

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة؛ بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء، في أكتوبر تشرين الأول 2015؛ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

ولم يحدد البيان المصري جدولا زمنيا لاستئناف الرحلات، لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، ذكرت هذا الأسبوع، أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو أيار.