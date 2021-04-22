اعتراف متبادل ببرامج تطعيم كورونا بين إسرائيل والبحرين لتسهيل السفر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل والبحرين اتفقتا على الاعتراف المتبادل ببرامج التطعيم من ”كوفيد-19“ لكل منهما، والسماح للذين تلقوا جرعات اللقاح بالسفر دون قيود بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن ”هذا الإجراء سيساعد في تعزيز السياحة والتجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين“، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة، العام الماضي.

ويمارس قطاع كبير من الاقتصاد الإسرائيلي نشاطه بفضل حملة تطعيم سريعة، مع الإبقاء على قيود محكمة على المسافرين القادمين للبلاد.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن موعد بدء هذا الترتيب الجديد مع البحرين، لكنها قالت إنها ستتوصل لاتفاقات مماثلة مع دول أخرى قريبا.