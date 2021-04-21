شركات الطيران تتوقع تواصل خسائرها الكبيرة

توقعت شركات الطيران عاما آخر صعبا مع تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 47,7 مليار دولار رغم تحسّن الآفاق عام 2021، وفق ما أعلن اليوم الأربعاء اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا).

تظهر تقديرات النتائج المالية تدهورا مقارنة بالتوقعات السابقة لاتحاد النقل الجوي الدولي في كانون الأول/ ديسمبر، التي قدّرت أن الخسائر ستبلغ 38 مليار دولار هذا العام.

وبلغت الخسائر نحو 126,54 مليار دولار عام 2020.

رغم ذلك، رفع الاتحاد قليلا توقعات حركة المسافرين الجوية العالمية لهذا العام لتصل إلى 43 بالمئة من مستواها عام 2019، بعد أن وضعتها تقديرات شباط/ فبراير في مستوى يراوح بين 33 و38 بالمئة.

الشركات مثقلة بتكاليف ثابتة كبيرة بينها تكاليف الطائرات غير المستعملة، وستتكبد ”مصاريف تبلغ 81 مليار دولار“ هذا العام، وفق ما نقل اتحاد النقل الجوي الدولي في بيان عن مديره العام ويلي والش.

واعتبر الاتحاد أن ”الأسواق الداخلية ستتحسّن أسرع من الرحلات الدولية“.

ويتوقع أن يسجل 2,4 مليار مسافر عبر الطائرات عام 2021، مقابل 1,8 مليار عام 2020، في حين كان العدد 4,5 مليار عام 2019.

نتيجة ذلك، من المنتظر أن يبلغ إجمالي رقم معاملات شركات الطيران 458 مليار دولار هذا العام، أي بزيادة 23 بالمئة مقارنة بعام 2020 الذي سجل رقم معاملات بـ372 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيدا عن رقم عام 2019 الذي بلغ 838 مليار دولار.

واتحاد النقل الجوي الدولي يجمع 290 شركة طيران تمثل 82 بالمئة من الحركة الجوية العالمية.