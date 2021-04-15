طيران الإمارات تعتمد تجارب جواز سفر (أياتا) لتسهيل إجراءات السفر في ظل كورونا

قالت شركة ”طيران الإمارات“، اليوم الخميس، إنها بدأت في اختبار جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، وتسهيل إجراءات سفرهم بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات كورونا.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن ركاب رحلة طيران الإمارات ”ئي كيه 183″، التي أقلعت صباح اليوم من دبي إلى برشلونة، أصبحوا أول مسافرين يختبرون ”جواز السفر الرقمي“ لمشاركة حالة اختبار ”كوفيد-19“ مع طيران الإمارات والتحقق منها قبل السفر.

وتعد هذه التجارب خطوة أولى نحو جعل السفر أكثر راحة، وتمكين المسافرين من إدارة الوثائق المتعلقة بـ“كوفيد-19″ رقميا وبأمان وسلاسة طوال تجربة السفر. وسوف يتمكن المسافرون في المستقبل أيضا من مشاركة شهادات التطعيم مع السلطات والناقلات الجوية لتسهيل السفر.

وتُجرى التجارب على رحلات مختارة لطيران الإمارات من دبي إلى برشلونة ومن لندن هيثرو إلى دبي، وسوف تتوسع قريبا لتشمل خطوطا أخرى.

وسوف يحتوي تطبيق ”جواز سفر أياتا- IATA Travel Pass“ على سجل متكامل لمتطلبات السفر، لتمكين الركاب من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات، بغض النظر عن مسار الرحلة.

كما سيشمل أيضا سجلا للمختبرات، ما يُسهّل على المسافرين العثور في مواقع انطلاق رحلاتهم على مراكز الاختبار والمختبرات التي تلبي معايير الاختبار ومتطلبات التطعيم في وجهاتهم.