السعودية تكشف عن مشروع سياحي فريد يتيح للزوار الإقامة في مناطق تاريخية مجهولة (صور)

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، عن عزمها إنشاء مشروع سياحي فريد شمال غرب البلاد بالقرب من البحر الأحمر، يتيح للزوار الإقامة الفندقية في قلب مناطق تاريخية غامضة، سكنتها عدة حضارات قديمة ولم يصلها السياح من قبل.

ويحمل المشروع اسم ”رحلة عبر الزمن“، ويقوم على إنشاء 5 مراكز ثقافية في 5 مواقع تاريخية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة في شمال غرب البلاد، حيث نشأت عدة حضارات في المنطقة قبل آلاف السنين، وما زالت بعض آثارها باقية للآن.

وستقام المراكز الخمسة التي تستهدف مليوني زائر سنويًا، على امتداد 20 كيلو مترًا في كل من البلدة القديمة جنوبًا، مرورًا بمركز واحة دادان، وواحة جبل عكمة، والواحة النبطية، وصولًا إلى مدينة الحجر الأثرية شمالًا.

وسيتم إنشاء 15 مرفقًا ثقافيًا جديدًا في المراكز الخمسة، تضم المتاحف، والمعارض، ومعالم الجذب السياحي، مع إضافة أكثر من 5 آلاف غرفة للإقامة والمعيشة، فيما سيقدّم كل مركز مزيجًا خاصًا به من خيارات المعيشة والضيافة، كالفنادق، ومنتجعات السياحة البيئية، إلى النزل الفاخرة، ومزارع الوادي المنحوتة في صخور الجبال.

وسيربط قطار العُلا السياحي، مطار العُلا الدولي مع المراكز الخمسة التي يقول القائمون عليها إنها ستكون معالم ثقافية تعكس الطبيعة والتضاريس التي تميّز تلك المنطقة الجغرافية التي ستشهد أيضًا تأهيل 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء، بما يسهم بزيادة الغطاء النباتي الطبيعي.

كما يشمل المخطط إنشاء معهد الممالك، وهو مركز عالمي لدراسات الحضارات التي سكنت شمال غرب شبه الجزيرة العربية على مدار أكثر من 7 آلاف من التاريخ البشري، بما في ذلك الممالك العربية القديمة: دادان، ولحيان، والأنباط في مدينة الحِجر الأثرية، وهو أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، على مشروع ”رحلة عبر الزمن“، وقد أطلقت الرؤية التصميمية لمخطط المشروع، حيث ظهرت معالمه الرئيسة في عدة صور تظهر ما سيكون عليه المشروع عن نهاية مراحله الثلاث.

ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحل المشروع بنهاية العام 2023، ليبدأ باستقبال الزوار، والسياح، وهواة التاريخ والحضارات القديمة التي استوطنت واحات العُلا المتنوعة على مدار أكثر من 7 آلاف عام من التاريخ البشري.

ويعدّ مخطط ”رحلة عبر الزمن“ جُزءًا من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وتهدف إستراتيجية التطوير عند اكتمالها في العام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.

وبدأت السعودية لأول مرة في تاريخها في العام 2019، بإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية ميسَّرة لمواطني نحو 50 دولة أوروبية، وأمريكية، وآسيوية، بجانب فتح المجال لقنصلياتها لمنح تأشيرات سياحة لمواطني باقي دول العالم، ضمن توجه غير مسبوق لتطوير قطاع سياحي يدر عوائد مجزية على البلاد.

وتركزت كثير من المشاريع السياحية الكبيرة مثل ”نيوم“ و“البحر الأحمر“ في منطقة شمال غرب البلاد المطلة على البحر الأحمر بالقرب من حدود مصر، والأردن، حيث الطبيعة الخلابة، والمناخ المعتدل، والتاريخ العريق، لتلك المنطقة.