شركة سياحة إسرائيلية تروج لجزيرة ياس الإماراتية

قالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ اليوم الثلاثاء، إن شركة ”أمسالم للسياحة والسفر“ أبرمت اتفاقاً مع شركة ”إكسبيرينس هب“ التابعة لشركة ”ميرال“ – المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، للترويج لجزيرة ياس وما تقدمه من تجارب عبر شبكتها، ومن خلال برنامج ”خبير ياس“.

وذكرت الوكالة أن هذا التعاون يأتي في إطار مبادرة ”إكسبيرينس هب“ لتقديم العروض للسوق الإسرائيلية وتعزيز حضور جزيرة ياس كوجهة ترفيهية رائدة في أبوظبي للمسافرين القادمين من إسرائيل عبر سوق السياحة والسفر، وذلك بعد إعلان دولة الإمارات بفتح الخطوط أمام رحلات السفر القادمة من إسرائيل.

وأوضحت الوكالة أن الشركتين ستعملان على نشر الوعي حول جزيرة ياس والترويج لها عبر مكاتبها وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية.

ويعد برنامج ”خبير ياس“ برنامج تدريب متخصص عبر الإنترنت لوكلاء السفر والعاملين في هذا المجال، وهو مصمم لمساعدتهم للتعرف على العديد من التجارب الاستثنائية التي تقدمها جزيرة ياس.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة ”إكسبيرينس هب“: ”يسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أمسالم للسفر والسياحة للترويج لجزيرة ياس وتدريب أعضاء شبكة السفر الخاصة بالشركة، إذ سيؤدي توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى تحفيز فرص تجارية جديدة، حيث زار حوالي 50 ألف سائح إسرائيلي الإمارات منذ 15 سبتمبر 2020“.

وأضاف: ”نسعى في جزيرة ياس إلى تطوير العلاقات مع السوق الإسرائيلية قبل بدء الرحلات الجوية بين أبوظبي وتل أبيب خلال المرحلة المقبلة، ونحن على ثقة بأن الشراكة ستساعد في تعزيز وعي المستهلك، ودعم تعافي القطاع وتعزيز نمو سوق السفر، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار الجدد القادمين من إسرائيل في جزيرة ياس“.

من جانبه، قال ياكوف أمسالم، الرئيس التنفيذي لشركة ”أمسالم للسفر والسياحة“: ”نحن حريصون على التعاون مع (إكسبيرينس هب) لتقديم الدعم الكامل والترويج لجزيرة ياس بمنتجات وإستراتيجيات تسويق جديدة.

وأضاف: ”تعد أمسالم للسفر والسياحة واحدة من أكبر شركات إدارة السفر والمتخصصين في القطاع في إسرائيل، حيث تأسست الشركة عام 1983 ولديها مكاتب في الولايات المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة وتركيا وهونغ كونغ والهند، كما أننا لدينا العدد من الخطط لتعزيز وجودنا في المنطقة“.

وتحتضن جزيرة ياس مجموعة من الوجهات ومعالم الجذب الرئيسة في الإمارة، إذ تعد موطناً للمدن الترفيهية الفريدة من نوعها الحائزة على جوائز مرموقة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي.