الاتحاد للطيران تسير أولى الرحلات المباشرة من أبوظبي إلى إسرائيل

بدأت شركة ”الاتحاد للطيران“ الإماراتية، تسيير رحلات ركاب تجارية مباشرة، من العاصمة أبوظبي إلى ”تل أبيب“ في إسرائيل، في أحدث خط جوي مباشر بين البلدين اللذين أقاما علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وكان سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة ورئيس البعثة الإسرائيلية لدى الإمارات إيتان نائي على متن الرحلة الافتتاحية.

انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين #أبوظبي و #تل_أبيب وعلى متنها سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة pic.twitter.com/I5CzO1hBNY — إرم نيوز (@EremNews) April 6, 2021

وقال آل خاجة: ”مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة كوفيد-19، فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي“.

وقالت شركة الاتحاد للطيران في بيان لها إنها ستسير ”رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وتل أبيب كمرحلة أولية“، وهو ما يضع إسرائيل على ”قائمة أبوظبي للدول الخضراء، ما يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لخضوع الزوار للحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبوظبي“.

مع سعادة السفير محمد الخاجة والسيد توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران والكابتن سليمان اليعقوبي نائب الرئيس لشؤون العمليات في اول رحلة تجارية بين أبوظبي وتل أبيب. pic.twitter.com/wlXCZnOSGN — Abdulla🇦🇪 (@uae_6t) April 6, 2021

ودشنت شركات طيران إماراتية وإسرائيلية أخرى رحلات مباشرة.

وأصبحت الإمارات وجهة يقصدها السياح الإسرائيليون حتى مع استمرار جائحة فيروس كورونا في تعطيل السفر حول العالم.

والإمارات وإسرائيل من بين الدول التي لديها أسرع برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم.

وقامت الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول الماضي ضمن اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.