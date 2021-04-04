احتجاجا على تأخر الرواتب.. إضراب عن العمل في المطارات الليبية يشل الحركة الجوية

أصيبت الحركة الجوية في ليبيا بالشلل بسبب اتساع إضراب الموظفين عن العمل في مطارات البلاد.

وانضم موظفو المناولة والخدمات الأرضية في مطاري مصراته وسبها اليوم الأحد، إلى الإضراب بسبب عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

وحمل الموظفون في مطار معيتيقة الذين أضربوا لليوم الثاني على التوالي، لافتات كتب عليها الشركة الليبية للخدمات الأرضية عمل متواصل دون مقابل“، “ هل الحكومات المتعاقبة تعمل دون مقابل؟“ و“ جعنا يا مسؤولين.. نبوا رواتبنا المتأخرة علينا ديون متراكمة والتزامات للغير“.

وقالت إدارة مطار معيتيقة في بيان، إن إعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة لمدة 27 شهرا، ”أوقف الخدمات لشركتي الليبية والأفريقية في كافة المطارات الليبية“.

وأشار البيان، إلى أن وزير المواصلات حضر لمكان الاعتصام وتحدث مع المعتصمين و“نحن في انتظار النتائج وسنوافيكم بأي مستجدات تردنا في حينه”.

وانضم موظفو المناولة في مطار مصراته اليوم الأحد، إلى الإضراب للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 28 شهراً.

وقال حسن التايب، رئيس نقابة مصراتة للمناولة، في تصريحات صحفية إن موظفي الشركة في المنطقة الشرقية حصلوا على رواتبهم لعدة أشهر أما المنطقة الغربية والجنوبية فلم يحصلوا على أية قيمة مالية“.

وأضاف: ”قبل عام 2014 كان الموظفون يتقاضون مرتباتهم من الإيرادات، التي توفرها الشركات الأجنبية والتي بخروجها أصبحت إيرادات شركتي الليبية والأفريقية لا تغطي المصروفات“.

وأدى دخول موظفي الشركة في المنطقة الجنوبية، في الإضراب، إلى إلغاء جميع الرحلات المقررة إلى مطار سبها.

وقال نقيب المناولة الأرضية في المنطقة الجنوبية عبدالرحيم حسين التمامي “إن جميع الرحلات إلى مطار سبها ألغيت، اليوم، نتيجة دخول موظفي شركة المناولة في إضراب عام عن العمل“، مشيراً إلى أن سبب الإضراب هو عدم حصول موظفي الشركة على مرتباتهم منذ 30 شهرًا.