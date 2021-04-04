مطلع مايو.. الخطوط العراقية تدشن خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، افتتاح خط مباشر بين بغداد وأبو ظبي.

وقالت شركة الخطوط الجوية العراقية في بيان إن ”خطا مباشرا سيتم افتتاحه قريبا من بغداد إلى أبوظبي وبالعكس“.

وأضاف البيان، أن ”انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني ستكون ابتداء من مطلع أيار 2021“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلِن عن توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يغادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات“.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على زيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتوقيعه جملة مذكرات تفاهم بشأن عدة مجالات.