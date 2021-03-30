منظمة السياحة العالمية تستعد لافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض‎

تستعد منظمة السياحة العالمية، لافتتاح أول مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط، مقره العاصمة الرياض، بالتزامن مع إطلاق السعودية لخطة تستهدف استقبال مئة مليون سائح في غضون عشر سنوات.

ووافقت الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء، على اتفاقية مع المنظمة، تسمح بإنشاء المكتب الإقليمي بعد نحو ستة أشهر من موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالإجماع، على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، يكون مقره الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان، ”على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض“.

وتعتبر تلك الموافقة إيذاناً ببدء المنظمة الدولية إجراءات افتتاح المكتب في الفترة المقبلة، بينما تعول المملكة على الخطوة، في تحقيق مكاسب كثيرة لخططها السياحية الطموحة.

وتقول وزارة السياحة السعودية، إن مكتب المنظمة الإقليمي الجديد، سيعمل على تأدية المهام التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة، وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخدمة الدول الـ 13 التي تنضوي تحت المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي، وتنمية رأس المال البشري، وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

ويقول خبراء ومختصون في قطاع السياحة، إن المكتب الجديد للمنظمة سيساعد السعودية بتحقيق خططها الرامية لاستقبال أكثر من 100 مليون سائح، وتوفير مليون وظيفة للشبان والشابات في القطاع، بالإضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10% بحلول 2030.