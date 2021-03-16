ما حقيقة فرض مصر رسوما جديدة على دخول مواطني الدول العربية إليها؟

كشف مسؤول مصري رفيع المستوى، حقيقة فرض رسوم جديدة قدرها 25 دولارا، على مواطني الدول العربية القادمين إلى القاهرة ضمن تأشيرة الدخول.

وأوضح المصدر في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنه لم يتم فرض رسوم جديدة، ولكن تم إلغاء الإعفاء الذي كان معمولا به من قبل.

ولفت إلى أن القرار يشمل جميع الدول العربية وليس دولة بعينها، باستثناء الدول التي بينها وبين مصر اتفاقيات وإعفاءات متبادلة، فلن يُطبق على مواطنيها قرار الرسوم المقررة.

وذكر أن الأمر طبيعي ومعمول به في دول كثيرة، ويتعلق برسوم تأشيرات دخول، مؤكدا أن القرار هو إلغاء إعفاء وليس فرض رسوم جديدة، ولا يقتصر -أيضا- على دول الخليج بعينها.

وكانت ‏سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، ذكرت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أنها تود إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية علما، بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا.

ولفتت السفارة الإماراتية في منشورها إلى أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الـ21 من مارس /آذار 2021.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت -أخيرا- قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.