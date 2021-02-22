المغرب يُعلق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا

قررت السلطات المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، لمدة 15 يومًا تبدأ من منتصف ليلة اليوم الإثنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقالت السفارة التركية بالرباط، إن حكومة المملكة المغربية قررت تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، إلى جانب بعض البلدان الأخرى ابتداء من منتصف ليلة اليوم الإثنين على الساعة 24.00 ولمدة 15 يوما.

وأشارت سفارة أنقرة بالرباط في تدوينة عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“ إلى أن ذلك التعليق يأتي ”في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من طرف وزارة الصحة (المغربية)“.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المتحور (السلالات الإنجليزية) إلى 24 إصابة حتى اليوم، بحسب وزارة الصحة المغربية، لكن لم يتم الكشف حتى الآن أي نوع من الفيروس المتحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي بالمغرب.

وتعلن تركيا عن تسجيل عشرات الوفيات وآلاف الإصابات بكورونا، في حين تحاول الاستفادة من لقاح سينوفاك الصيني، لوقف موجة الفيروس المنتشر في البلاد، وسط تقارير عن عدم شفافية في إعلان الوضع الوبائي.