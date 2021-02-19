هيئة الطيران الروسية تشكك في عودة تسيير الرحلات إلى مصر في مارس المقبل

قالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي اليوم الجمعة، إنها لا يمكنها التأكيد على أن الرحلات المتجهة إلى منتجعين في مصر سيتم استئنافها في شهر مارس/آذار المقبل، إثر تصريحات صادرة عن هيئة الطيران المدني المصرية في هذا الشأن.

وقال أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية يوم أمس الخميس إن الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المطلين على البحر الأحمر ستُستأنف في شهر مارس/آذار المقبل بعد توقف استمر أكثر من 5 سنوات.

وأضاف نوير أن شركة الطيران الروسية نورد ويند قدمت طلبا لبدء تسيير رحلات إلى المدينتين اعتبارا من الـ28 من شهر مارس/آذار المقبل.

وكانت الرحلات إلى المقصدين السياحيين الشهيرين قد توقفت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2015 ما أودى بحياة 224 شخصا.