مصر تعلن عودة الطيران الروسي لشرم الشيخ والغردقة‎

أعلنت سلطات الطيران المدني في مصر عودة الرحلات الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، عبر ”نورد ويند“ الروسية، بعد قرابة 6 سنوات من التوقف.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني في مصر الدكتور أشرف نوير، في بيان، إن الرحلات ستنطلق بواقع 4 رحلات أسبوعيا، منها رحلتان إلى الغردقة ورحلتان إلى شرم الشيخ.

جاء القرار بعد موافقة السلطات الروسية على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وأوضح نوير، في بيان صحفي، أن الرحلات القادمة من روسيا ستبدأ من 28 مارس/آذار ، مشيرًا إلى أن وفدًا روسيًا مكونًا من 17 فردًا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية قام مؤخرًا بجولة تفتيشية استغرقت سبعة أيام في مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأشادوا بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني أن كافة المطارات المصرية تضاهي المطارات العالمية، من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش.

يذكر أن السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضي، بشرط عدم توجه الركاب الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران، والتوجه برا فقط.

وكانت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا قد توقفت في نوفمبر 2015 بعد حادث تحطم الطائرة الروسية، وبعد مباحثات بين البلدين عادت أخيرا الحركة الجوية بين موسكو والقاهرة.