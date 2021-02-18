اقتصاد

استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية...
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استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى مصر بعد توقف لمدة عام

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، أشرف نوير، أن السلطة صادقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، بعد انقطاع دام أكثر من عام. وأوضح، في بيان،

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المصدر: أحمد غريب – إرم نيوز

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، أشرف نوير، أن السلطة صادقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأوضح، في بيان، اليوم الخميس، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر ستبدأ اعتبارًا من، اليوم، انطلاقًا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

ولفت ”نوير“ إلى أن أول رحلة ستصل، عصر اليوم الخميس، على أن يتبعها، في الأسبوع المقبل، انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة في طرابلس إلى برج العرب.

وأوقفت الخطوط الليبية رحلاتها إلى مصر على خلفية إجبار إحدى طائراتها المقلعة من مصراتة على الهبوط في مطار ”بنينا“ الدولي في مدينة بنغازي.

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استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية...
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أبوظبي.. تطعيم جميع موظفي "الاتحاد للطيران" بلقاح "كورونا"

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المصدر: رويترز

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء، تطعيم جميع أعضاء طاقمها الجوي بلقاح الوقاية من فيروس كورونا.

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