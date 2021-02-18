استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى مصر بعد توقف لمدة عام

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، أشرف نوير، أن السلطة صادقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأوضح، في بيان، اليوم الخميس، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر ستبدأ اعتبارًا من، اليوم، انطلاقًا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

ولفت ”نوير“ إلى أن أول رحلة ستصل، عصر اليوم الخميس، على أن يتبعها، في الأسبوع المقبل، انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة في طرابلس إلى برج العرب.

وأوقفت الخطوط الليبية رحلاتها إلى مصر على خلفية إجبار إحدى طائراتها المقلعة من مصراتة على الهبوط في مطار ”بنينا“ الدولي في مدينة بنغازي.