اقتصاد

رئيس مطار دبي يحذر من "عام صعب"
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رئيس مطار دبي يحذر من "عام صعب"

حذر الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يوم الإثنين، من "عام صعب" آخر لمطار دبي الدولي، أكثر مراكز الطيران ازدحاما في الشرق الأوسط، بعد انخفاض أعداد المسافرين عبره 70%

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المصدر: رويترز

حذر الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يوم الإثنين، من ”عام صعب“ آخر لمطار دبي الدولي، أكثر مراكز الطيران ازدحاما في الشرق الأوسط، بعد انخفاض أعداد المسافرين عبره 70% في 2020.

واستقبل المطار، 25.9 مليون مسافر العام الماضي، معظمهم في الربع الأول قبل تفشي جائحة كوفيد- 19.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لرويترز: ”نضع خططنا على أساس أنه عام صعب. هذه بلا شك هي الحال.. أي شخص لا يعتقد أنه سيكون عاما صعبا لم يلحظ بوضوح ما يجري“.

وانخفض عدد الرحلات التي تعامل معها المطار في 2020 بنسبة 51.4% إلى 183993 رحلة، بينما انخفضت كمية الشحنات 23.2% إلى 1.9 مليون طن.

ويتوقع مسؤولون تنفيذيون ومحللون بقطاع الطيران، أن يستغرق القطاع سنوات للتعافي، فيما ستظل القيود على السفر الدولي تعرقل الطلب العالمي.

وقال جريفيث، الذي يدير مطارات دبي المشغلة للمطار والتابعة للحكومة منذ 2007، إنه متفائل بأن الطلب على السفر سيزيد مع تسارع وتيرة عمليات التطعيم في أنحاء العالم.

ومن ِشأن ذلك أن يؤدي ربما إلى تعامل مطار دبي مع مزيد من المسافرين هذا العام مقارنة مع 2020، بيد أن جريفيث حذر من أن عودة المطار إلى أرقام ما قبل الجائحة سيستغرق ”وقتا طويلا“. وقال: ”السفر عبر القارات سيظل يشكل تحديا“.

وما من نهج عالمي موحد للتعامل مع الجائحة المميتة التي أسفرت عن وفاة ما يزيد عن 2.5 مليون.

وأدى وباء كورونا إلى عرقلة قطاع السفر إذ أغلقت الدول الحدود وفرضت قيودا صارمة على الدخول.

وقال جريفيث إنه يتعين على الدول الانتقال إلى إستراتيجية ”إدارة المخاطر الآمنة“ بدلا من ”تفادي المخاطر“ والتي تركز فيها التدابير الصارمة على القضاء على الفيروس.

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رئيس مطار دبي يحذر من "عام صعب"
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الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من الإمارات

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المصدر: رويترز

أعلنت السفارة الإماراتية في كوبنهاغن، عبر تغريدة على ”تويتر“ اليوم السبت، أن الدنمارك سترفع الحظر  المؤقت المفروض على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا من غد الأحد.

ويتعين على المسافرين للدنمارك من الإمارات تقديم شهادات بخلوهم من الفيروس لا يتعدى تاريخ إصدارها 24 ساعة قبل موعد ركوب الطائرة.

وقالت السفارة في تغريدتها: ”إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة الدنمارك، وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من 7 فبراير 2021“.

وأكدت أن السلطات الدنماركية ”ستُخضع الوافدين من الإمارات لفحص آخر عند الوصول، فضلا عن فترة عزل لمدة عشرة أيام“، مشيرة إلى ”أن هذه القواعد ستطبق حتى 28 فبراير/شباط“.

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