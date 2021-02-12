الطيران العماني: غيرنا إستراتيجيتنا من التوسع إلى تقليص الأسطول

أعلنت شركة الطيران العُماني تخليها عن خططها التوسعية، واعتماد سياسة خفض الإنفاق، وتقليص أسطول الطائرات، والتوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز.

وقال محمد البرواني رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني إن الشركة غيرت من إستراتيجيتها في سعي منها للتخلي التدريجي عن الدعم الحكومي خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وفي حديث مع“واف الإخبارية“ نشرته، الجمعة، أوضح البرواني أن عمليات الشركة تقلصت بشكل كبير في ظل تأثيرات العام 2020 وما حملته من تداعيات اقتصادية على قطاع الطيران تحديدًا، مشيرًا إلى أن الشركة تشغّل في الوقت الحالي رحلات بنسبة 15%-20% فقط من الطاقة التشغيلية لأسطولها المكون من 50 طائرة.

وقال إن الجائحة استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، و كنا نأمل أن نبدأ تشغيل رحلات أكثر إلى أوروبا في هذه الفترة، إلا أن الموجة الجديدة من الجائحة أخرت هذه الخطط على أمل رفع الطاقة التشغيلية لما نسبته 30%-35% في النصف الثاني من العام بالتزامن مع التوسع في حملات التحصين وتلقي اللقاح.

وأضاف البرواني أن الخطة السابقة للشركة، قبل جائحة كورونا، كانت زيادة عدد طائرات الأسطول لتبلغ نحو 65-70 طائرة وضم وجهات بعيدة، وهي الخطة التي كانت ”ستكلف الشركة الكثير“ في ظل تأثيرات الجائحة، في حين أن الخطة الحالية تستهدف تقليص العدد إلى 36 طائرة، و التوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز للوصول إلى وجهات جديدة.

وأضاف أن الشركة قامت في السابق بالفعل بوقف الخطوط والوجهات غير الاقتصادية، وكانت آخر الوجهات التي تم إيقافها لهذه الأسباب كل من أثينا، و بيروت، و مانشستر، والدار البيضاء.

وحول خطط بيع الأصول، أكد البرواني أن بيع الأصول المتمثلة في بعض طائرات الأسطول، أو حصص في بعض وحدات الأعمال، التي انتقلت إلى الطيران العُماني على خلفية حل المجموعة العُمانية للطيران و شركة ترانزوم، سيعتمد على تحسن السوق، وعودة حركة الطيران لطبيعتها، لتجنب بيع أي من أصول الشركة بأقل من القيمة العادلة.