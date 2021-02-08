للمرة الأولى في العالم.. رحلة لطيران (كي إل إم) الهولندي باستخدام "وقود تخليقي"‎

كشف إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي عن أن نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في أيلول/ سبتمبر 2020.
وتوقع نائيه أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ اليوم الإثنين.
ولفت المبعوث الإسرائيلي، إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح فيروس كوفيد-19 في كلا الدولتين فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين من الدولتين.
وأكد نائيه من جهة أخرى، أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة.
وأضاف إيتان نائيه أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر ينطلق لجميع أنحاء العالم .
وأوضح أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري.
وقال “ إن المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ إن إسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب ”الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“ بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق“.
وأشار إلى أن ”وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل يعزز من فرص تبادل الخبرات في كافة المجالات“ موضحا أن إسرائيل حددت 29 قطاعا للتعاون مع الإمارات بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار نائيه إلى رغبة عدة شركات إسرائيلية في الاستثمار في دولة الإمارات“ فهناك فرص عدة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تستطيع الدولتان تبادل الخبرات والممارسات عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير مشتركة“.
ونوه في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون في مجالات مثل مراكز الأبحاث الصحراوية و البحوث والتطوير التي تخص المناخ.