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اقتصاد

للمرة الأولى في العالم.. رحلة لطيرا...
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للمرة الأولى في العالم.. رحلة لطيران (كي إل إم) الهولندي باستخدام "وقود تخليقي"‎

قالت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، إن طائرة لشركة طيران (كيه إل إم) تعمل بوقود تخليقي نقلت في رحلة تجارية ركابا من أمستردام إلى مدريد الشهر الماضي، في حدث

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المصدر: رويترز

قالت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، إن طائرة لشركة طيران (كيه إل إم) تعمل بوقود تخليقي نقلت في رحلة تجارية ركابا من أمستردام إلى مدريد الشهر الماضي، في حدث هو الأول في العالم.

وقالت الحكومة والشركة، في بيان، إن طائرة كيه إل إم استخدمت وقودا عاديا مخلوطا بخمسمائة لتر (132 جالونا) من الكيروسين التخليقي انتجته رويال داتش شل.

وقالت وزيرة البنية التحتية الهولندية كورا فان نيوين: ”جعل صناعة الطيران أكثر استدامة هو تحدٍ يواجهنا جميعا.. اليوم مع هذا الحدث الأول من نوعه في العالم فإننا ندخل إلى فصل جديد في صناعتنا للطيران.“

وقال بيتر إلبيرس رئيس كيه إل إم، الذراع الهولندية لإير فرانس كيه إل إم: إن الوقود المستدام من المحتمل أن يقدم أكبر مساهمة في تخفيضات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الأساطيل الجديدة لشركات الطيران.

وأضاف قائلا: ”الانتقال من الوقود الأحفوري إلى بدائل معمرة هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة.“

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للمرة الأولى في العالم.. رحلة لطيرا...
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مسؤول: 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام

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المصدر: فريق التحرير

كشف إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي عن أن نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في أيلول/ سبتمبر 2020.

وتوقع نائيه أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ اليوم الإثنين.

ولفت المبعوث الإسرائيلي، إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح فيروس كوفيد-19 في كلا الدولتين فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين من الدولتين.

وأكد نائيه من جهة أخرى، أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة.

2021-02-333442101202132484 وأضاف إيتان نائيه أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر ينطلق لجميع أنحاء العالم .

وأوضح أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري.

وقال “ إن المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ إن إسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب ”الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“ بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق“.

وأشار إلى أن ”وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل يعزز من فرص تبادل الخبرات في كافة المجالات“ موضحا أن إسرائيل حددت 29 قطاعا للتعاون مع الإمارات بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.

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وعلى صعيد الاستثمار، أشار نائيه إلى رغبة عدة شركات إسرائيلية في الاستثمار في دولة الإمارات“ فهناك فرص عدة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تستطيع الدولتان تبادل الخبرات والممارسات عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير مشتركة“.

ونوه في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون في مجالات مثل مراكز الأبحاث الصحراوية و البحوث والتطوير التي تخص المناخ.

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