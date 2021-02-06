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اقتصاد

الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات القا...
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الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من الإمارات

أعلنت السفارة الإماراتية في كوبنهاغن، عبر تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، أن الدنمارك سترفع الحظر  المؤقت المفروض على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا

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المصدر: رويترز

أعلنت السفارة الإماراتية في كوبنهاغن، عبر تغريدة على ”تويتر“ اليوم السبت، أن الدنمارك سترفع الحظر  المؤقت المفروض على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا من غد الأحد.

ويتعين على المسافرين للدنمارك من الإمارات تقديم شهادات بخلوهم من الفيروس لا يتعدى تاريخ إصدارها 24 ساعة قبل موعد ركوب الطائرة.

وقالت السفارة في تغريدتها: ”إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة الدنمارك، وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من 7 فبراير 2021“.

وأكدت أن السلطات الدنماركية ”ستُخضع الوافدين من الإمارات لفحص آخر عند الوصول، فضلا عن فترة عزل لمدة عشرة أيام“، مشيرة إلى ”أن هذه القواعد ستطبق حتى 28 فبراير/شباط“.

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