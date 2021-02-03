إيران تتسلم 8 طائرات ركاب من أصل 16 طائرة ستصل في مارس

أعلن رئيس منظمة الطيران الإيراني نائب وزير النقل، تورج دهقاني زنغنه، اليوم الأربعاء، عن وصول ثماني طائرات غربية خاصة بالركاب إلى إيران، بهدف تحديث أسطولها.

ولم يفصح المسؤول الإيراني عن الدولة أو الشركة التي اشترت منها بلاده هذه الطائرات.

وقال دهقاني زنغنه في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: ”لقد وصلت ثماني طائرات غربية إلى البلاد، لكنها لم تحلق بعد، وتم إنتاج هذه الطائرات في عامي 2004 و 2005“.

وأضاف ”أعدت منظمة الطيران الإيراني البنية التحتية وحصلت على تصريح الطيران وتقوم بتدريب الكوادر الفنية لهذه الطائرات“، مشيرا إلى أن ”نحو 16 طائرة ستدخل إيران بحلول نهاية العام الإيراني الذي ينتهي في الـ 20 من مارس المقبل“.

كما أعلن نائب وزير النقل الإيراني عن مراسلات مع شركة بوينغ للطائرات لتحديد عقد شراء الطائرات من الشركة الأمريكية وإمكانية تفعيل عقد شراء طائرات من شركتي إيرباص و ATR بعد توقف دام بضع سنوات، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقعت في نهاية عام 2016، عقدا هو الأضخم منذ 40 عاما مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 80 طائرة لتجديد الأسطول الجوي المتهالك لهذه الشركة، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في مطلع كانون الثاني/يناير 2016.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطول الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، فيما زادت العقوبات الأمريكية من معاناة هذا القطاع.