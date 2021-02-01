"فيرجن غالاكتيك" تستعد لإطلاق رحلة تجريبية إلى الفضاء في الـ 13 فبراير‎

أعلنت شركة السياحة الفضائية ”فيرجن غالاكتيك“ عن استعدادها لإطلاق طائرتها الفضائية شبه المدارية (SpaceShipTwo) في 13 فبراير‎/ شباط الجاري، بعد شهرين من فشل إطلاق سابق في 12 ديسمبر/ كانون أول العام الماضي بسبب مشكلة فنية.

وقد صرحت الشركة في بيان بأن طائرتها الفضائية ستنطلق في 13 فبراير‎/ شباط الجاري فوق نيو مكسيكو، ونوهت الشركة أن الموعد المحدد للرحلة سيعتمد على ”الظروف الجوية الجيدة والاستعداد الفني“.

وأضافت ”سيكون على متن الرحلة التجريبة، طياران، بالإضافة إلى حمولات بحثية لبرنامج فرص الطيران التابع لناسا، سيكون الهدف من الرحلة هو تجاوز ارتفاع 80 كيلومترا الذي تستخدمه فيرجن غالاكتيك كحدود للفضاء“.

وستخضع الرحلة القادمة لجميع الاختبارات التي كانت مخصصة للرحلة السابقة، بما في ذلك؛ تقييم أجزاء من مقصورة الركاب، والبث المباشر على الأرض والتحقق من المكونات التي تمت ترقيتها مثل المثبتات الأفقية وأدوات التحكم في الرحلة.

من جهته، قال مايكل كولغلازيير، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين غالاكتيك، في البيان: ”يسعدنا أن نكون قادرين على العودة إلى السماء ومواصلة برنامج اختبار الطيران الخاص بنا“.

وكان من المفترض أن تكون مهمة ديسمبر واحدة من أولى الرحلات الجوية التي يقودها صاروخ منذ فبراير 2019، وأحد الاختبارات الأخيرة قبل أن تحول فيرجن تركيزها نحو عمليات السياحة الفضائية.

جدير بالذكر، أنه قد تم إطلاق الطائرة الصاروخية التابعة لشركة ”فيرجن غالاكتيك“ في الغلاف الجوي العلوي، ولكن، بعد تحليقها أكثر من 40 ألف قدم فوق نيو مكسيكو، اتخذت الطائرة الفضائية منعطفا غير متوقع لتعود إلى قاعدتها بدلا من انطلاقها نحو السماء.

وأكدت الشركة أن الطائرة الفضائية التي كانت تقل الطيارين الاختباريين، سي جيه ستوركو وديف ماكاي، هبطت بسلام.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي علي منصة ”تويتر“ ما حدث؛ إذ قالت: ”إن تسلسل الاشتعال لمحرك الصاروخ لم يكتمل، المركبة والطاقم في حالة جيدة، لدينا العديد من المحركات الجاهزة في سبيس بورت أمريكا، سوف نفحص المركبة ونعود إلى الرحلة قريبا“.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه المهمة هي الرحلة التجريبية الثالثة لـVSS Unity لتتجاوز علامة الـ50 ميلا، والتي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة بداية الفضاء الخارجي.