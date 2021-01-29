السعودية تؤجل موعد رفع القيود الكامل عن السفر إلى منتصف مايو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل إلى منتصف شهر مايو المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد أعلنت وزارة الداخلية ”عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الإثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م“.