إطلاق شركة "كروز السعودية" لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية

أطلق صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، اليوم الخميس، شركة جديدة تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة.

ويأتي إطلاق الشركة التي حملت اسم ”كروز السعودية“ لتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويقع مقرّ الشركة الرئيس في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية واس.

وستشكّل ”كروز السعودية“ جسرا استراتيجيا بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في العديد من المدن السعودية، لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.

وتعمل ”كروز السعودية“ على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير مسارات للرحلات، وتوفير تجربة استثنائية للضيوف، وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية؛ لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر العائدات بعيدا عن النفط.

ويستهدف الصندوق وشـركاته التابعة له الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميا بنهاية عام 2025، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.