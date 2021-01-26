واحة صحراوية جديدة في السعودية تستقطب آلاف الزوار لمحاكاة حياة الماضي

يستقطب مخيم صحراوي جديد، أقامته قبل أيام هيئة الترفيه السعودية شمال مدينة الرياض، آلاف الزوار، على الرغم من الأسعار المرتفعة التي يتوجب دفعها للحجز فيه والاستفادة من خيامه ومطاعمه الراقية.

وأطلقت الهيئة الحكومية المخيم الذي يحمل اسم ”أواسيس الرياض“ الذي يعني ”واحة الرياض“ شمال العاصمة السعودية الرابضة وسط الصحراء وفي وسط أكبر بلد خليجي، ليكون وجهة ترفيهية جديدة في إطار خطط حكومية لتعزيز عوائد السياحة والترفيه.

وكان نجاح المشروع الترفيهي الجديد محط ترقب بسبب إغلاقات وقيود جائحة كورونا التي تسببت بتوقف تدفق طلائع السياح الجدد إلى المملكة، بجانب القيود الداخلية المفروضة على التجمعات وشروط التباعد والتعقيم وارتداء الكمامات.

لكن الأرقام الأولية لزوار ”أواسيس الرياض“ بدت جيدة، حيث يزور الواحة الصحراوية قرابة 1500 زائر يومياً بحسب ما أفادت به مراسلة قناة ”العربية“ التي تواجدت في الموقع، وهو رقم كبير مقارنة بالشريحة التي يستهدفها المخيم ذو الأسعار العالية.

ويتوجب حجز الخيمة في الواحة، قرابة 20 ألف ريال ( نحو 5.3 ألف دولار)، لكنها مخصصة لاستيعاب قرابة ثمانية أشخاص، فيما تصل قيمة الحجز في بعض المطاعم لأكثر من ألف ريال، بجانب وجود حجوزات لفعاليات وخدمات أخرى، بينها حفلات غنائية.

ويقام مشروع ”أواسيس الرياض“ على مدى ثلاثة أشهر، تصادف موسم التخييم عند سكان المناطق الصحراوية في دول الخليج العربي، حيث يفضل كثير من السكان الخروج للبر ونصب الخيام والإقامة هناك للاستمتاع بالجو المعتدل والبارد بعد شهور الصيف الحار والجاف الطويلة.

واستلهمت هيئة الترفيه فكرة الواحة الصحراوية من اقتراح وصلها بالبريد الإلكتروني من بين آلاف الاقتراحات التي تسلمتها من مواطني المملكة الذين طلب منهم رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، المشاركة في تنشيط قطاع الترفيه بعد توقف فرضته جائحة كورونا، ووجود المسؤول السعودي خارج البلاد للعلاج.

وانتقد كثير من السعوديين أسعار حجز الخيم في الوجهة الترفيهية الجديدة، وفضل كثير منهم التخييم بالطرق التقليدية، حيث يتوفر لديهم كل متطلبات الخروج إلى البر، من خيام ومعدات طهي وتدفئة.

لكن للمكان زواره الكثر أيضاً، حيث يتواجد سعوديون وأجانب من الجنسين، في الواحة الصحراوية لتجربة التخييم في الصحراء في ظل عدم توافر وجهات سياحية في الخارج، حيث السفر مقيد أيضاً بسبب جائحة كوفيد 19، وكان خياراً مفضلاً كل عام لأصحاب الدخل المرتفع من سعوديين ومقيمين أجانب.

تشرفنا اليوم في اوايسس بزيارة صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود … المثقف والشاعر والاديب … واتمنى ان يكون قد استمتع في المكان كما استمتعنا برؤيته وزيارته 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/JlAEzervBh — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2021

وقال عبدالعزيز القدير، وهو أكاديمي سعودي في مجال القانون: ”فعالية #اوايسس_الرياض موجهة لفئة معينة لا تنظر للمليون إلا كما ننظر نحن للألف.. صحيح أن السعر مبالغ فيه بشكل مقزز، لكني أراها فكرة ذكية للاستفادة من الأموال الزائدة لدى الطبقة المخملية وضخها في تنمية اقتصاد المملكة بدلاً من صرفها في لندن وباريس“.

فعالية #اوايسس_الرياض موجهة لفئة معينة لا تنظر للمليون إلا كما ننظر نحن للألف .. صحيح أن السعر مبالغ فيه بشكل مقزز لكني أراها فكرة ذكية للاستفادة من الأموال الزائدة لدى الطبقة المخملية وضخها في تنمية اقتصاد المملكة بدلاً من صرفها في لندن وباريس .. — عبدالعزيز القدير ⚖ (@asalkadeer) January 25, 2021

وكان السفير الفرنسي في السعودية، لودفيك بويل، أحد زوار الواحة الصحراوية التي بدا متعجباً من جمالها على حد وصفه، بجانب شخصيات معروفة ومشاهير ونجوم كرة قدم، بينهم نجم نادي الهلال، أندريه كاريو.

شعور بالتعجب عند الافتتاح الرسمي ل #اوايسس_الرياض البارحة … واحة الجمال والثقافة وفن الأكل … تجربة جميلة في 💜 الصحراء ! 👏 مبارك للهيئة العامة للترفيه على هذا الإنجاز الرائع ! 🇸🇦🇲🇫🌴🌙 pic.twitter.com/3ejeS8DwUw — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) January 18, 2021

وتبعد الواحة نحو مئة كيلو متر شمال مدينة الرياض، وتمتد الخيام ومقرات المطاعم فيها على مساحة كبيرة، لكن كل مقومات المشروع تمت في غضون 29 يوماً بحسب القائمين عليه، حيث تتشارك عدة شركات في توفير وتنظيم الفعاليات والخدمات.

ومن المقرر أن يحيي الفنان السعودي رابح صقر، حفلة غنائية في الواحة يوم 29 من الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يكون المخيم في أكثر ساعاته ازدحاماً، حيث يحظى النجم السعودي بشعبية كبيرة بجانب أسعار حفلته المعقولة التي تتيح للزوار حضور الحفلة ورؤية المخيم دون الاضطرار لدفع حجوزات الإقامة في الخيم.

ولا تزال للإقامة في خيم وسط الصحراء، متعة عند كثير من السعوديين، لا سيما سكان المناطق الصحراوية، حيث يمضون أوقاتاً للاسترخاء والاستجمام بعيدة عن مظاهر الحياة الحديثة في المدن، ليحاكوا حياة الأجداد، فيما يحرص بعض الأجانب على تجربة تلك الحياة ومشاركة السكان رحلاتهم.

وتعوّل السعودية على قطاعي الترفيه والسياحة، في جلب عوائد مالية كبيرة للاقتصاد ضمن خططها لتنويع مصادر الدخل.