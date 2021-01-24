بعد المصالحة الخليجية.. آمال تركية بعودة "إكسير الحياة" للقطاع السياحي

شكلت المصالحة الخليجية، التي وُقعت بداية الشهر الجاري، بارقة أمل بالنسبة لقطاع السياحة في تركيا، الذي واجه انتكاسات كبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل الخلافات السياسية، وأزمة جائحة كورونا.

وتعد تركيا من أكثر الدول استقطابًا للسياح من دول الشرق الأوسط، إذ يتجاوز عددهم 4.5 مليون سائح سنويًا، إلا أن الصورة تغيرت في ظل التوتر مع السعودية والإمارات، واللتين لهما دور كبير في ازدهار السياحة التركية، وفقًا لموقع ”توكنماز خبر“ التركي.

وأضاف الموقع أن“الأزمات في اليمن، والعراق، وسوريا، وليبيا، إلى جانب العلاقات السياسية السلبية مع السعودية، والإمارات، ومصر.. كل ذلك أثر على السياحة في تركيا بشكل كبير“.

ويشير التقرير إلى أنه“مع بداية الأزمة الخليجية، شهد قطاع السياحة في تركيا انخفاضًا كبيرًا من حيث إقبال السياح السعوديين الذين دأبوا على زيارة تركيا“.

ولفت إلى ما أعلنته وزارة السياحة التركية بأن“عدد السياح الذين زاروا البلد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019، انخفض بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018″.

وإلى جانب انخفاض أعداد السياح، قاد سعوديون حملات مقاطعة واسعة للمنتجات التركية، في استمرار للأزمة السياسية بين البلدين.

بارقة أمل

ويقول ”توكنماز خبر“:“يأمل موظفو قطاع السياحة المتضررون أن تعود العلاقة بين السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى، كما كانت، ليزدهر القطاع السياحي مجددًا“.

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس وكالات السياحة في إسطنبول، ورئيس مجلس اتحاد رجال الأعمال الأتراك (توساد) حسن بيرم، أن“تجاوز الأزمة الخليجية هو تطور إيجابي“.

وقال بيرم لموقع ”توكنماز خبر“:“واجه الشعب التركي صعوبات كثيرة خلال المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية، ويجب أن تكون الدول العربية وتركيا أكثر توافقًا، كي تعود تركيا دولة جذابة من حيث الاستثمار والسياحة في منقطة الشرق الأوسط“.

وأشار إلى أن“تركيا حصدت استثمارات كبيرة خلال 10 أعوام من السياح الوافدين من منطقة الخليج“.

السياح الخليجيون.. أعداد ضخمة

وبحسب التقرير، فإن“السعوديين ينفقون في كل يوم يقضونه في تركيا، متوسط مصروف 500 دولار“، لذلك فإن غيابهم شكل ضررًا للسياحة التركية.

ويشير التقرير إلى أن“القادمين من دول مثل: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان، يعتبرون مجموعات سياحية عالية الإنفاق، وتجذب الانتباه“.

ويتوقع أنه ”في عام 2023، سيسافر 6 ملايين سائح، من دول الشرق الأوسط، بينها تركيا، إلى دول أوروبية، منهم 2.98 مليون من السعودية، و 1.17 من الإمارات، و 600 ألف من الكويت، و 340 ألفًا من البحرين، و 210 من سلطنة عُمان“.

وأضاف أن“السياح القادمين من الخليج، يشكلون 60% من إجمالي سياح الشرق الأوسط، لذلك فإن حصة دول الخليج في الإنفاق السياحي الدولي تبلغ 75% من منطقة الشرق الأوسط بأكملها“.

وأعلنت السعودية، إعادة فتح أجوائها ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل يوم واحد من عقد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية، في الخامس من يناير.

وأسفرت القمة عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى المقاطعة التي استمرت أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

ذكرت وكالة ”الأناضول“ الرسمية التركية، في تقرير لها منتصف الشهر الجاري، أن“المصالحة الخليجية تحمل أهمية بالنسبة لتركيا، فمن المحتمل أن تكون لها انعكاسات على علاقات أنقرة مع بعض دول المنطقة، مثل السعودية، ومصر“.

وأضافت:“تُجري أنقرة والقاهرة حاليًا لقاءات على مستوى أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية في البلدين حول تحسين العلاقات، كما تنوي الدولتان العمل على خريطة طريق لتحسين العلاقات“.

وتابعت أن“هناك أيضًا إشارات عن إمكانية حدوث تحسن في العلاقات التركية السعودية خلال 2021، وفي مقدمتها الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز“.