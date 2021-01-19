لمواجهة "كورونا".. "طيران الإمارات" و"الاتحاد" تعتمدان تجربة جواز سفر "أياتا"

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران وشركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، تعاونهما مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)؛ لاستخدام تطبيق هاتفي يساعد على تحميل ومشاركة المعلومات حول فحوصات ولقاح كورونا.

والتطبيق عبارة عن ”جواز سفر رقمي“ صحي يتيح للمسافرين مشاركة بياناتهم مع شركات السفر والسلطات المعنية؛ من أجل تسهيل حركة سفرهم وتنقلهم بين الدول ولدى شركات الطيران.

كما يسمح لهم بالتحقق من أن اختبار ما قبل السفر الخاص بفيروس كورونا المستجد أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

ومجموعة الاتحاد للطيران، وهي الناقل الرسمي لدولة الإمارات، وشركة طيران الإمارات التي تتخذ دبي مقرا وتعتبر الأكبر في المنطقة، هما من أوائل شركات النقل الجوي التي تتعاون مع ”أياتا“ لاعتماد جواز السفر الرقمي الصحي.

وقالت الاتحاد للطيران ومقرها العاصمة أبوظبي، في بيان، إنّ التطبيق ”سيتوفر مبدئيا للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي، في الربع الأول من العام 2021، وفي حال نجاحه، سيتم نشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية“.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في المجموعة محمد عبدالله البلوكي قوله: ”تعد الأولوية بالنسبة لنا هي توفير طريقة سهلة وآمنة وفعالة للضيوف؛ لتحديد المعلومات المطلوبة منهم وتأكيدها“.

ومن جانبها، توقعت ”طيران الإمارات“ أن تبدأ المرحلة الأولية، في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وبحسب البيان، فإن التطبيق سيتيح للمسافرين ”مشاركة نتيجة فحص كورونا مباشرة مع الناقلة، حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائيا إلى نظام إجراءات السفر“.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة عادل الرضا: ”نحن فخورون بأن نكون من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب هذه المبادرة، التي ستوفر تجربة محسنة لعملائنا، وتسهّل عليهم متطلبات السفر“.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تكثّف الإمارات إجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد من دون الحاجة لإغلاق الاقتصاد، ومن بينها حملة تطعيم مجانية ضخمة، وتوفير الفحوصات على نطاق واسع، وتطعيم موظفي الطيران.

وزار الإمارات، وخصوصا دبي، ملايين المسافرين في الأشهر الأخيرة؛ هربا من الإغلاقات في العديد من دول العالم، وبينها دول أوروبية.