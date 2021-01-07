8 يناير

الخطوط الجوية القطرية ستستأنف رحلاتها عبر المجال الجوي السعودي

الخطوط الجوية القطرية ستستأنف رحلات...

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، إنها ستستأنف عددا من رحلاتها عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، اعتبارا من مساء اليوم. وقالت الشركة في تغريدة

المصدر: رويترز

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، إنها ستستأنف عددا من رحلاتها عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، اعتبارا من مساء اليوم.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر: ”بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة.. من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 مساء هذا اليوم، 7 يناير“.

وكانت السعودية قد أعلنت في قمة يوم الثلاثاء عن انفراجة لإنهاء الأزمة الخليجية، وقال وزير خارجيتها إن الرياض وحلفاءها سيعيدون كل العلاقات التي قطعت مع الدوحة منذ منتصف عام 2017.