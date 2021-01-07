الكشف عن أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021

أصدر مؤشر ”Henley“ قائمة بأقوى جوازات السفر لعام 2021، واحتل جواز السفر الياباني المرتبة الأولى، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وبحسب تصنيف مؤشر ”هينلي“ لجوازات السفر، الذي يستند إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يمكن لمواطني اليابان السفر إلى 191 دولة دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية بعدد 190 دولة، بينما يأتي جواز السفر الكوري الجنوبي في المرتبة الثالثة بـ189 دولة، فيما أخذت كل من إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ المرتبة الرابعة في السفر إلى 188 دولة دون تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

واحتلت جوازات سفر الدنمارك والنمسا المرتبة الخامسة لـ187 دولة، بينما يمكن لحاملي جوازات السفر من السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وايرلندا التقدم للحصول على تأشيرة أو أخذها عند الوصول لـ186 دولة.

ويمكن لمواطني سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا الحصول على تأشيرة من 185 دولة، في حين احتلت جوازات السفر من اليونان ومالطا وجمهورية التشيك وأستراليا المرتبة الثامنة في القائمة.

واحتل جواز السفر الكندي المرتبة التاسعة لـ183 دولة، بينما احتل جواز السفر المجري المرتبة العاشرة في القائمة.

وعلى الصعيد العربي، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تقدم في السنوات الأخيرة، حيث احتلت المرتبة 62 على القائمة في عام 2006، ولكنها الآن في المرتبة 16.

وأقل عدد من البلدان التي يتمتع مواطنوها بميزة الحصول على تأشيرة أو تأشيرة مجانية في المطار عند الوصول، هم رعايا أفغانستان والعراق في المركزين الأول والثاني، بينما يمكن لحاملي جواز السفر السوري استخدامه للدخول إلى 29 دولة فقط.

وتتمتع العديد من البلدان حول العالم بإمكانية الوصول دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى أقل من 40 دولة، وتشمل كوريا الشمالية (39 وجهة)، وليبيا ونيبال (38)، وفلسطين (37)، والصومال واليمن (33)، وباكستان (32)، وسوريا (29)، والعراق (28)، وأفغانستان (26).