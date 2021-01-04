تعرف إلى أكثر شركات الطيران أمانا في العالم لعام 2021

كشف موقع AirlineRatings، عن شركات الطيران الأكثر أمانًا في العالم لعام 2021، وتصدرت خطوط كانتاس الجوية الأسترالية القائمة.

وقام الموقع بمراقبة 385 شركة طيران، مع الأخذ في الاعتبار عمليات التدقيق من هيئات إدارة الطيران والتدقيق الحكومي وسجلات حوادث الطيران والحوادث الخطيرة وتدريب الطيارين وثقافتهم، وفقًا لشركة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن بين شركات الطيران التي جاءت في القائمة، الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية، طيران نيوزيلندا في المرتبة الثالثة، الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الرابعة وطيران الإمارات في المرتبة الخامسة.

وضمت القائمة شركة ”إيفا“ للطيران التايوانية والاتحاد للطيران الإماراتي، خطوط ألاسكا الجوية الأمريكية وشركة كاثي باسيفيك في هونغ كونغ والخطوط الجوية البريطانية في المرتبة العاشرة.

وجاءت شركة فيرجن أستراليا وفيرجن أتلانتيك البريطانية في الحادية عشر وخطوط هاواي الجوية في المرتبة الثانية عشر، وخطوط ساوث ويست الجوية الأمريكية في المرتبة الثالثة عشر، وخطوط دلتا الجوية الأمريكية في المرتبة الرابعة عشر وخطوط الطيران الأمريكية في المرتبة الخامسة عشر.

ووفقًا لموقع AirlineRatings.com ، فإنه على مدار 100 عام من تاريخها كأقدم شركة طيران في العالم، حققت شركة كانتاس سجلاً مذهلاً وإنجازات هائلة في العمليات والسلامة وهي الآن شركة الطيران الأكثر خبرة في هذا المجال.

كما حدد الموقع أيضًا أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة آمنة لعام 2021، وهم العربية للطيران واليجانت للطيران وإيزي جيت وخطوط فرونتير الجوية وخطوط جيت ستار آسيا الجوية وخطوط جيت بلو الجوية وشركة رايان إير وخطوط فيت جيت وشركة ويست جيت وشركة ويز اير.