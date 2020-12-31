الكويت.. استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من السبت المقبل

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني استئناف الرحلات الجوية التجارية في مطار الكویت الدولي اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وقالت الإدارة العامة للطیران المدني في بيان، اليوم الخميس، إن الرحلات ستستأنف وفق الاشتراطات الصحیة والتعامیم الصادرة بھذا الشأن المطبقة قبل قرار التعلیق مع استمرار حظر الطیران القادم من الدول عالیة الخطورة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ عن نائب المدیر العام لشؤون المطار بالإنابة صالح الفداغي قوله: ”إن قائمة الدول المحظورة ستبقى كما كانت قبل التعلیق متضمنة 35 دولة وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحیة في البلاد“.

وأكد الفداغي على ضرورة التزام المسافرین المغادرین بالاشتراطات الصحیة، ومنھا ضرورة التسجیل في منصة (كویت – مسافر) على الموقع .Kuwamosafer.com الإلكتروني.

وشدد على أھمیة حصول المواطنین الكویتیین على تأمین صحي خلال فترة السفر یغطي الإصابة (بكوفید – 19) إضافة إلى توقیع المواطنین على إقرار التعھد المتوفر حالیا على منصة (كویت – مسافر).

وأشار صالح الفداغي إلى أھمیة معرفة الراكب المغادر للشروط الصحیة المطلوبة في المطار الذي سیغادر إليه وضرورة الحصول على شھادة (PCR) تثبت سلبیة الإصابة للدول التي تتطلب ذلك.

وفیما یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة على القادمین إلى مطار الكویت الدولي أوضح أن أھمھا التسجیل في تطبیق (شلونك) الذي أطلقته وزارة الصحة إضافة إلى ضرورة إبراز شھادة (PCR) قبل صعود الطائرة على أن تكون مدتھا 96 ساعة من وقت أخذ العینة تثبت سلبیة الإصابة من فیروس (كوفید – 19).

وقال الفداغي إن جمیع المسافرین القادمین إلى الكویت سیخضعون للحجر المنزلي مدة 14 یوما التزاما بالاشتراطات الوقائیة للسلطات الصحية.