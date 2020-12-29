إقلاع أول رحلة تجارية لطائرة "بوينغ 737 ماكس" منذ منعها من التحليق في 2019‎

أقلعت، اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس في الولايات المتحدة، منذ منع هذا الطراز من التحليق في كل أنحاء العالم، بعد حادثين أوديا بحياة مئات الأشخاص، وأوقعا الشركة المصنعة للطائرة في أزمة.

وكانت طائرة ”بوينغ ماكس“ الأكثر مبيعا لدى المجموعة الأمريكية، التي كافحت خلال نحو عامين من منع الطائرة من التحليق على مستوى العالم، وهو وضع ازداد سوءا بسبب التباطؤ الحاد في السفر الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وعملت ”بوينغ“ مع الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلات الفنية وتحسين تدريب الطيارين على ”ماكس“، ما ساهم في السماح لها بالعودة إلى الخدمة بدءا برحلة داخلية لشركة الطيران البرازيلية ”غول“، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مجموعة ”أميركن ايرلاينز“ الأمريكية في رسالة إلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن أول رحلة تقل 100 راكب أقلعت من ميامي إلى مطار لاغوارديا في نيويورك، من المقرر أن تهبط عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن تغادر رحلة العودة، التي ستقل نحو 172 راكبا، نيويورك عند الساعة 19:30 ت غ، وفقا لما ذكرته الشركة.

وقال روبرت إيسوم، رئيس شركة الطيران، قبل إقلاع الرحلة من مطار ميامي الدولي: ”هذه طائرة خضعت لتدقيق شديد أكثر من أي وقت مضى. نحن واثقون جدا من أن هذه الطائرة هي الأكثر أمانا في السماء“.

ومن المقرر أن تعيد ”يونايتد إيرلاينز“ طيارات ”ماكس“ إلى أسطولها الأمريكي برحلات في 11 شباط/فبراير، وقالت ”ساوث ويست إيرلاينز“، التي تملك أكبر أسطول من هذه الطائرات، إنها ستعيد تشغيلها في الربع الثاني من العام 2021.

اعتراض أهالي الضحايا

وتأتي عودة ”ماكس“ إلى الخدمة بعدما أجازت هيئة الطيران الأمريكية، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لها الطيران مرة أخرى، بعد تحديث برامجها وتجديد بروتوكولات تدريب الطيارين.

بدأت أزمة ”ماكس“ مع حادث تحطم طائرة في إندونيسيا في العام 2018، تلاه حادث آخر في آذار/مارس 2019 في إثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا، وإخراج الطائرة من الخدمة في كل أنحاء العالم.

كذلك، ألغت شركات طيران العديد من الطلبات على هذا الطراز من الطائرات، لكن مع اقترابها من العودة إلى الخدمة، أعلنت شركة بوينغ تلقيها طلبات جديدة في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أن وضع الشركة قد يشهد تحسنا كبيرا.

غير أنّ العودة لم تكن سلسة تماما، إذ لا تزال عائلات ضحايا الحادثين معترضة على السماح للطائرة بالتحليق، قائلة: ”إن ذلك غير آمن“.

وقالت ”زيبوراه كوريا“، التي توفي والدها في حادث تحطم الطائرة في إثيوبيا: ”الشركة التي تستمر في التلاعب في الإجراءات ومتطلبات السلامة اللازمة وتدوير الزوايا في أمور الحياة والموت، يجب عدم الوثوق بها“.

وأضافت: ”بما أن العائلات هي التي دفعت الثمن وأجبرت على تحمل تبعات تصرفات بوينغ المخادعة، فإن هذا الأمر لن ينتهي بشكل جيد“.

وقد واجهت طائرة ”بوينغ ماكس“ تابعة لشركة ”إير كندا“، كانت تحلق الأسبوع الماضي من أريزونا إلى مونتريال وفيها ثلاثة من أفراد الطاقم، مشكلة في المحرك أجبرتها على الهبوط في توسون.