المغرب: خطوط الربط الجوي مع إسرائيل ستنتظم خلال 3 أشهر

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قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي، إن خطوط الربط الجوي بين المملكة وإسرائيل ستنتظم بعد شهرين إلى 3 أشهر. وأبدت العلوي "ارتياحها لتميز العلاقات التي