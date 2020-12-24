المغرب: خطوط الربط الجوي مع إسرائيل ستنتظم خلال 3 أشهر

قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي، إن خطوط الربط الجوي بين المملكة وإسرائيل ستنتظم بعد شهرين إلى 3 أشهر.
وأبدت العلوي ”ارتياحها لتميز العلاقات التي تجمع المغرب بإسرائيل“، مشيرة إلى ”الشغف الكبير الذي أبداه الجانبان وقدرتهما على إرساء خطوط منتظمة“، وفق ما أفادت وكالة المغرب العربية للأنباء الرسمية.
وأضافت: ”نستقبل من الآن فصاعدا عموم السياح الإسرائيليين الراغبين في القدوم إلى المغرب”، لافتة إلى أن ”الجالية اليهودية المغربية التي تزور المغرب يتراوح تعدادها ما بين 40 ألفا و50 ألف زائر سنويا“.
وتابعت أن ”هؤلاء السياح سيعودون لزيارة المغرب ويجعلون دولا أخرى تكتشفه“.
ووقعت الرباط وتل أبيب، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني.